Un uomo di cinquant'anni, residente in provincia di Pesaro e Urbino, è stato arrestato in Spagna e successivamente estradato in Italia. Era accusato di aver partecipato a una serie di furti in un locale, dove insieme alla compagna aveva scassinato le slot machine per rubare il denaro. Durante le indagini, le forze dell'ordine hanno scoperto che le chiamate alle autorità per segnalare furti erano state fatte dagli stessi gestori, che in realtà erano coinvolti nelle azioni illecite. L'uomo deve scontare una condanna di sette anni e sette mesi di reclusione.

FANO Chiamavano le forze dell’ordine dicendo che c’era stato un furto nel locale. Ma erano gli stessi gestori a scassare le slot machine per prendere i soldi. Uno di loro, resosi irreperibile dopo la condanna definitiva, è stato rintracciato in Spagna, arrestato ed estradato. Indagò il commissariato Tutto trae origine da un’indagine del commissariato di polizia nei confronti di due italiani di 50 anni, lei titolare a suo tempo del Miky’s Coffee di Fano, e il compagno, Giuseppe Faenza, già all’epoca risultati irreperibili per vari mesi ma poi ritrovati in Spagna dopo una serie di ricerche internazionali. Secondo l’accusa i due, assieme a un ucraino di 46 anni e un senzatetto campano di 68 anni, sarebbero stati protagonisti di sei furti per un importo complessivo di oltre 13.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Scassinava le slot con la compagna, cinquantenne fanese arrestato in Spagna ed estradato. Deve scontare la condanna a 7 anni e 7 mesi

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