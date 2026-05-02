Un coach di livello internazionale svela le tecniche e le abitudini utilizzate per tentare di abbattere la soglia delle due ore nella maratona. In un approfondimento, vengono illustrati dettagli su allenamenti, programmi alimentari e procedure di recupero adottate per ottimizzare le prestazioni degli atleti. Il focus si sposta sui metodi pratici e i numeri che caratterizzano un approccio professionale a questo obiettivo sportivo.

Dietro un risultato storico come quello di Sabastian Sawe — capace di fermare il cronometro a 1h59’30” alla TCS London Marathon — c’è un lavoro invisibile, costruito giorno dopo giorno. A raccontarlo è il suo allenatore, Claudio Berardelli, che abbiamo incontrato a Londra. Non un’impresa nata per caso, ma il risultato di un percorso tecnico e umano molto preciso, fatto di scelte radicali e dettagli curati al limite. L’idea di abbattere il muro delle due ore non era un’illusione improvvisa. Berardelli spiega che il progetto esisteva da tempo, anche se non era scontato che si concretizzasse proprio a Londra: “Sotto le due ore no, anche se sapevo che Sabastian era in grandissima condizione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sawe e la maratona sotto le 2 ore: allenamento, dieta e recupero spiegati da Berardelli

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