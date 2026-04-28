Un allenatore italiano, noto per aver guidato il primo maratoneta a correre sotto le due ore, condivide dettagli sulla propria vita e il percorso sportivo. In un'intervista, parla della relazione con la nonna, delle 70 capre di famiglia e delle qualità straordinarie del suo atleta. Si tratta di un racconto che svela aspetti personali e professionali senza entrare in giudizi o interpretazioni, offrendo uno sguardo diretto sul suo percorso.

Stasera, dopo un passaggio a Herzogenaurach, località nei pressi di Norimberga, sede di Adidas, suo sponsor tecnico, sarà di ritorno in Kenya. Solo allora, forse, tra la sua gente in festa, capirà appieno la portata dell’impresa compiuta. In calendario c’è già un ricevimento dal presidente William Ruto. Sabastian Sawe, domenica a Londra il primo uomo nella storia a infrangere ufficialmente il muro delle due ore in maratona (1h59’30”), sarà come sempre accompagnato da coach Claudio Berardelli. Ed è proprio al 45enne bresciano che spetta il racconto del dietro le quinte di un exploit del quale, ora, tutto il mondo parla. Dove arriverà Sawe? Mia moglie dice che è un regalo di Dio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berardelli, coach di Sawe: "La nonna, le 70 capre e quelle doti pazzesche: vi svelo come è sceso sotto le 2 ore"

Notizie correlate

Berardelli, coach di Sawe: "La nonna, le 70 capre e quelle doti pazzesche: così è sceso sotto le 2 ore"Stasera, dopo un passaggio a Herzogenaurach, località nei pressi di Norimberga, sede di Adidas, suo sponsor tecnico, sarà di ritorno in Kenya.

Maratona, Sawe sotto le 2 ore con 97 grammi ai piedi: anche le super scarpe al centro della sfidaLe condizioni meteo ideali (12 gradi alla partenza, 16 all’arrivo), con vento a favore negli ultimi 8-9 chilometri.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Berardelli, coach di Sawe: Scarpa super, gel come carboidrati per un grande uomo: così ha corso la maratona in meno di due ore. Andai in galera ingiustamente in Kenya, è un dono di Dio; Sabastian Sawe raccontato dal suo scopritore Gianni Demadonna; La maratona sotto le 2 ore e le scarpe da 97 grammi con l’anello: Sawe rimbalza e non fa fatica; ‘Sawe corre 200 km Ora sotto l’ora e 59’.

Berardelli, coach di Sawe: La nonna, le 70 capre e quelle doti pazzesche: vi svelo come è sceso sotto le 2 oreL'allenatore italiano del primo maratoneta a scendere sotto la soglia simbolo racconta la sua vita in Kenya: Sabastian è un uomo speciale, può arrivare anche a 1'58, grazie anche ai metodi italiani ... gazzetta.it

Berardelli, coach di Sawe: «Scarpa super, gel come carboidrati per un grande uomo: così ha corso la maratona in meno di due ore. Andai in galera ingiustamente in Kenya, è un ...Bresciano di Passirano, da 22 anni in Kenya, l'incontro con l'uomo che ha scritto la storia è arrivato per caso: «Il vicino di casa di suo zio era mio assistente, mi ha chiesto di trovargli una garett ... brescia.corriere.it

Lo sport che mi piace.Sebastian #Sawe 31 anni campione del Kenya ha battuto un record del mondo incredibile alla Maratona di #Londra.È riuscito ad abbattere il muro delle due ore sui 42,195 km. 1h 59'30" .L'atleta è allenato dall'italiano Claudio Berardelli. facebook