Sono ore di tensione tra Washington e L’Avana. La Guardia costiera cubana ha aperto il fuoco contro un’imbarcazione civile Usa, con matricola della Florida (FL7726SH), che si era avvicinata a un miglio nautico dall’Isola, a nord-est. Sono state uccise quattro persone e altre sei sono state ferite, tutte a bordo della Go Fast targata Usa. Ferito anche un comandante cubano a capo dell’operazione. Verifiche effettuate dal New York Times confermano che l’imbarcazione non apparteneva alle Forze Armate statunitensi. Lo scontro si è verificato mercoledì mattina a nord-est dell’Isola, nella zona di Cayo Falcones, situata nella municipalità di Corralillo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuba spara contro un’imbarcazione civile Usa di fronte alle sue coste, 4 morti. L’Avana: “Avevano un arsenale, erano terroristi”

Cuba conferma 4 morti e 6 feriti, dopo uno “scontro” al largo delle coste cubane, con un’imbarcazione americanaSecondo il Ministero degli Interni di Cuba, quattro persone a bordo di un motoscafo sono morte e altre sei sono rimaste ferite in uno “scontro”...

Spari a motoscafo Usa: 4 morti. "Terroristi", "Risponderemo": scatta l'escaltion tra Usa e CubaLa scintilla per una resa dei conti definitiva tra Cuba e Stati Uniti potrebbe essere scoccata.

Temi più discussi: Cuba, scontro a fuoco tra la Guardia Costiera e un motoscafo americano: 4 morti e sei feriti; Cuba spara contro un motoscafo Usa, quattro i morti: Avevano fini terroristici; Cuba, guardia costiera spara contro un motoscafo Usa: 4 morti; Cuba, Guardia costiera spara contro motoscafo Usa: 4 morti e sei feriti.

Cuba, Guardia Costiera spara contro un motoscafo Usa: tragico bilancio e reazioni internazionaliDrammatico bilancio in uno scontro tra la Guardia Costiera cubana e un motoscafo Usa nelle acque territoriali di Corralillo; le autorità indagano sulle finalità dell’operazione. notizie.it

Cuba, guardia costiera spara contro un motoscafo Usa: 4 mortiIntercettata da un'unità della Guardia Costiera nei pressi di Corralillo, l'imbarcazione, che secondo il ministero dell'Interno de L'Avana sarebbe illegale, è stata individuata nelle acque territor ... tg24.sky.it

Cuba, Guardia costiera spara contro motoscafo Usa: 4 morti e sei feriti. Colpito anche il comandante - facebook.com facebook

Tensione tra Cuba e USA: 4 morti e 6 feriti dopo scontro a fuoco nelle acque cubane. Guardia costiera dell'Avana intercetta motoscafo USA diretto sull'isola. Washington monitora la situazione. #motoscafo x.com