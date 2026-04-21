Sant’Anselmo di Canterbury | vescovo benedettino e Dottore della Chiesa 21 aprile

Il 21 aprile si ricorda la morte di Sant’Anselmo di Canterbury, nato ad Aosta intorno al 1033 e morto a Canterbury nel 1109. Fu monaco benedettino, ricoprì il ruolo di vescovo e si dedicò alla riforma della Chiesa. È riconosciuto anche come uno dei più importanti teologi della sua epoca. La data di questa ricorrenza è celebrata dalla Chiesa come la sua festa.

Il 21 aprile la Chiesa celebra Sant’Anselmo di Canterbury (Aosta, ca. 1033 – Canterbury, 21 aprile 1109 ), monaco benedettino, vescovo riformatore e fine teologo. Formatosi all’ Abbazia di Bec in Normandia sotto Lanfranco, divenne priore (1063) e poi abate (1078). A Bec compose scritti che segnarono l’avvio della scolastica, animati dal programma “ fides quaerens intellectum ”. Nel 1093, dopo lunga vacanza della sede, fu consacrato arcivescovo di Canterbury. Il suo episcopato fu segnato dal conflitto sulle investiture con Guglielmo II e quindi con Enrico I: per fedeltà alla riforma della Chiesa conobbe due periodi di esilio (1097–1100; 1103–1106).🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sant’Anselmo di Canterbury: vescovo benedettino e Dottore della Chiesa (21 aprile) Sant' Anselmo d'Aosta - Storia - 21 Aprile Notizie correlate Leggi anche: Santo del giorno 4 aprile: Sant’Isidoro di Siviglia, vescovo e dottore della Chiesa Chi era Sant’Agostino, dottore della Chiesa caro a Papa LeoneLa figura di Sant’Agostino padre, dottore e santo della Chiesa cattolica, così cara a Papa Leone. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Santo del giorno 21 Aprile 2026: Sant’Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa; Sant’Anselmo di Canterbury: vescovo benedettino e Dottore della Chiesa (21 aprile); Il Santo del giorno: S. Anselmo; Almanach de mercredi 21 avril saint Anselme d’Aoste. Sant’Anselmo di Canterbury: vescovo benedettino e Dottore della Chiesa (21 aprile)Vita e opere di Sant’Anselmo di Canterbury, monaco, arcivescovo e dottore: la fede che cerca l’intelletto. Memoria il 21 aprile. quotidiano.net Sant’Anselmo d’Aosta/ Santo del giorno, il 21 aprile si celebra il vescovo di CanterburyLa figura di Sant’Anselmo viene ricordata particolarmente in Francia ed Inghilterra. In Italia è particolarmente venerato in Valle d’Aosta, tanto è vero che il 21 aprile in questa regione italiana si ... ilsussidiario.net FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT' ANSELMO 53a SAGRA DEL BISCOTTO 41° PALIO DI SANT' NT'ANSELMO BOMARZO dal 21 al 26 aprile 2026 OMARZON OMARZONELCHOR NEUCUORE facebook #Bomarzo è un borgo sulla Strada del Vino della Teverina. Il centro storico è da scoprire, da non perdere Palazzo Orsini, la Chiesa di Santa Maria Assunta e il duomo che custodisce le reliquie di Sant’Anselmo di Bomarzo. Scopri di più visitlazio.com/bomarz x.com