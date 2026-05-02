Saipem Scarabeo 9 torna a Palermo | riparte la manutenzione

La piattaforma petrolifera Scarabeo 9 è ritornata a Palermo per riprendere le attività di manutenzione nei cantieri locali. La sua presenza coinvolge interventi tecnici sulla struttura e sui macchinari per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti. La ripresa di queste operazioni ha ripercussioni sulla normale attività dello stabilimento Fincantieri, influenzando i tempi di produzione e la programmazione delle operazioni in corso.

? Cosa scoprirai Cosa deve fare esattamente la piattaforma Scarabeo 9 nei cantieri?. Come influisce questo arrivo sulla routine produttiva dello stabilimento Fincantieri?. Perché Palermo è diventata un hub strategico per le flotte Saipem?. Quali altri asset del gruppo Eni sono previsti nei prossimi interventi?.? In Breve L'impianto era già stato ospitato presso lo stabilimento Fincantieri nel corso del 2023.. Il cantiere palermitano gestisce periodicamente anche la nave gru Saipem 7000 di Eni.. Gli interventi garantiscono il rispetto dei protocolli di sicurezza internazionali per le perforazioni.. Il porto di Palermo si conferma hub strategico per le flotte offshore del gruppo Saipem.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saipem Scarabeo 9 torna a Palermo: riparte la manutenzione Notizie correlate Lo "Scarabeo 9" torna ai Cantieri navali, la piattaforma petrolifera della Saipem in riparazioneUn "gigante" di metallo con due gru campeggia di fronte una banchina del porto di Palermo: è lo "Scarabeo 9" una piattaforma di perforazione della... Lo "Scarabeo 9" torna ai Cantieri navali, la piattaforma petrolifera della Saipem è in riparazioneUn "gigante" di metallo con due gru campeggia di fronte una banchina del porto di Palermo: è lo "Scarabeo 9" una piattaforma di perforazione della...