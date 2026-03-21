Sabato shopping | idee primaverili per il cambio dell' armadio di tutta la famiglia

Da vanityfair.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato shopping dedicato alla primavera con proposte per tutta la famiglia. Sono disponibili capsule collection create da artisti e capi sostenibili ideali per il layering di stagione. Sono presenti anche idee specifiche per lui e per i bambini, pensate per il cambio dell’armadio in vista delle temperature più miti. Le proposte si rivolgono a chi cerca stile e praticità durante il periodo di transizione.

Le capsule collection d'artista, i capi sostenibili perfetti per il layering di primavera, e qualche idea per lui e per i bambini per il cambio di stagione. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend +++dropcap Colore e leggerezza caratterizzano la nostra selezione di idee shopping di questa settimana. La primavera è ormai arrivata e anche la nostra voglia di novità aumenta. Se da un lato, in vista dell'imminente cambio stagione, guardiamo alle tendenze della Primavera-estate 2026 e alle proposte di abbigliamento delle nuove collezioni di marchi noti ed emergenti - non solo donna, ma anche uomo e bambino - dall'altro non possiamo non farci tentare dagli accessori, borse e scarpe, il campo in cui più ci è concesso osare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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