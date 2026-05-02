Russell nervoso | Fatico non è la mia pista E intanto Kimi con la stessa Mercedes vola

Durante le qualifiche Sprint, Antonelli si è posizionato secondo, mentre il compagno di squadra ha mostrato segni di nervosismo, affermando di faticare e di non sentirsi a suo agio sulla pista. Nel frattempo, Kimi, alla guida di una Mercedes, ha ottenuto ottimi risultati, dimostrando velocità e stabilità. La situazione tra i piloti della stessa scuderia sembra ancora favorevole ad Antonelli, anche se le tensioni si fanno sentire.

George Russell al via del weekend di Miami aveva un obiettivo chiaro: mettersi subito davanti a Kimi Antonelli per cercare di ristabilire in fretta le vecchie gerarchie tra compagni di squadra. Il diciannovenne italiano aveva salutato il paddock, dopo il GP del Giappone dello scorso 29 marzo, con una seconda vittoria consecutiva che gli aveva consegnato la leadership del Mondiale, mantenuta durante il lungo stop forzato della Formula 1 di quattro settimane. Un mese di pensieri e domande per entrambi i piloti, arrivata alla pausa in condizioni molto diverse, tra euforia – per il giovane italiano della Mercedes – e frustrazione, nel caso del compagno di squadra britannico.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Russell nervoso: "Fatico, non è la mia pista". E intanto Kimi con la stessa Mercedes vola Notizie correlate Leggi anche: La Mercedes domina a Melbourne: Russell vince, uno strepitoso Kimi Antonelli è secondo. Ferrari sul podio Kimi vince in Cina: 5.5? su Russell, doppietta MercedesShanghai, domenica 15 marzo 2026: Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la sua prima vittoria nel Mondiale di Formula Uno, precedendo George Russell... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Russell nervoso: Fatico, non è la mia pista. E intanto Kimi con la stessa Mercedes vola; Paradosso Veneto: da Venezia e Vicenza a Treviso è festa ovunque. Ma a Verona il disastro è doppio; Ufficiale, la Formula 1 torna in Turchia: si correrà dal 2027, i dettagli; Motta è il portiere del momento anche al fanta: media del 6,8 e solo tre gol subiti. Uno dei sintomi dell'approssimarsi di un esaurimento nervoso è la convinzione che il proprio lavoro sia terribilmente importante e che prendersi una vacanza porterebbe ogni tipo di disastro. Se fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti i pazienti che rit - facebook.com facebook