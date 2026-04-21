Gian Piero Gasperini ha annunciato le scelte per la partita di sabato 25 aprile alle 18:00 allo Stadio Renato Dall’Ara, tra Bologna e Roma. Insieme ai suoi, schiererà Malen titolare mentre Dybala resterà in panchina. Le probabili formazioni sono state diffuse in vista di questa sfida di campionato. La partita si svolgerà in un contesto di alta tensione tra le due squadre.

Gian Piero Gasperini scioglie le riserve per la trasferta di sabato 25 aprile (ore 18:00) allo Stadio Renato Dall’ara. La Roma, dopo il pareggio interno con l’Atalanta, affronta il Bologna di Vincenzo Italiano con il recupero lampo di Wesley e Paulo Dybala, entrambi tornati a disposizione dopo i rispettivi infortuni. Il tecnico giallorosso conferma il 3-4-2-1, ma deve rinunciare a pezzi pregiati come Dovbyk, Pellegrini e Koné, tutti fermi per lesioni muscolari. In difesa, davanti a Svilar, agirà il terzetto composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. La novità principale riguarda le corsie esterne: Wesley ha superato il test atletico e si candida per una maglia da titolare a destra, con Celik dirottato sulla fascia opposta.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna-Roma: le probabili formazioni. Gasperini lancia Malen, Dybala in panchina

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