Risino d' Elite torna la versione speciale del dolce della tradizione

Da veronasera.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona si tiene la quarta edizione di “Risino d'Elite”, un evento dedicato a uno dei dolci più rappresentativi della tradizione pasticcera della zona. La manifestazione si propone di mettere in risalto questa specialità attraverso esposizioni e degustazioni, coinvolgendo pasticceri e appassionati. La manifestazione si svolge in vari spazi del centro cittadino e si ripete annualmente, attirando un pubblico interessato alle tradizioni culinarie locali.

Quarta edizione di “Risino d'Elite” a Verona, una manifestazione che celebra uno dei prodotti più iconici della pasticceria locale. L'evento, organizzato dall'associazione Pasticcerie d'Elite, si svolgerà fino al 10 maggio 2026 e nasce con l'intento di valorizzare un dolce profondamente radicato.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

L’Arma nel cuore del Salento, la solennità della Grande uniforme speciale tra fede e tradizioneI carabinieri del comando provinciale di Lecce rendono omaggio ai riti del Venerdì Santo, simbolo di un legame indissolubile tra Stato e territorio...

Leggi anche: La sbrisolona: il dolce friabile della tradizione, dove trovarla, come farla

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Il risino d'Elite torna protagoniste in otto pasticcerie veronesi; Risino d’Elite: il dolce simbolo di Verona torna protagonista in 8 pasticcerie; Torna Risino d’Elite: il dolce simbolo di Verona in versione d’autore; Il risino torna protagonista: Verona celebra la sua tradizione dolce.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.