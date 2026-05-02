Risino d' Elite torna la versione speciale del dolce della tradizione

A Verona si tiene la quarta edizione di “Risino d'Elite”, un evento dedicato a uno dei dolci più rappresentativi della tradizione pasticcera della zona. La manifestazione si propone di mettere in risalto questa specialità attraverso esposizioni e degustazioni, coinvolgendo pasticceri e appassionati. La manifestazione si svolge in vari spazi del centro cittadino e si ripete annualmente, attirando un pubblico interessato alle tradizioni culinarie locali.

Quarta edizione di “Risino d'Elite” a Verona, una manifestazione che celebra uno dei prodotti più iconici della pasticceria locale. L'evento, organizzato dall'associazione Pasticcerie d'Elite, si svolgerà fino al 10 maggio 2026 e nasce con l'intento di valorizzare un dolce profondamente radicato.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate L’Arma nel cuore del Salento, la solennità della Grande uniforme speciale tra fede e tradizioneI carabinieri del comando provinciale di Lecce rendono omaggio ai riti del Venerdì Santo, simbolo di un legame indissolubile tra Stato e territorio... Leggi anche: La sbrisolona: il dolce friabile della tradizione, dove trovarla, come farla Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il risino d'Elite torna protagoniste in otto pasticcerie veronesi; Risino d’Elite: il dolce simbolo di Verona torna protagonista in 8 pasticcerie; Torna Risino d’Elite: il dolce simbolo di Verona in versione d’autore; Il risino torna protagonista: Verona celebra la sua tradizione dolce. “Risino d’Elite” torna per la quarta edizione. Dal 30 aprile al 10 maggio, nelle pasticcerie veronesi aderenti, il risino artigianale si rinnova con il riso Lillà di Riso Melotti. - facebook.com facebook