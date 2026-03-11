La sbrisolona | il dolce friabile della tradizione dove trovarla come farla

La sbrisolona è un dolce tradizionale conosciuto per la sua consistenza croccante e il gusto ricco di mandorle. Originaria della provincia di Mantova, questa torta si trova anche in molte pasticcerie artigianali del territorio veronese, dove viene preparata secondo ricette tramandate nel tempo. La sua diffusione sul territorio testimonia l’apprezzamento per questa specialità dolciaria.

Croccante, rustica e ricca di mandorle. La torta sbrisolona è uno dei dolci più rappresentativi della tradizione mantovana, ma da secoli è molto diffusa anche nel territorio veronese, dove viene preparata in numerose pasticcerie artigianali.Le sue origini risalgono al XVI secolo, quando nelle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Leggi anche: Torta sbrisolona: il dolce friabile della tradizione, dove trovarla, come farla

Una raccolta di contenuti su La sbrisolona il dolce friabile della...

Discussioni sull' argomento Cosa mangiare a Cremona, 10 piatti tipici da assaggiare; Sfida al Dolce della Tradizione Taddeucci lancia il concorso.

Torta sbrisolona: il dolce friabile della tradizione, dove trovarla, come farlaPerfetta come dessert di fine pasto, viene gustata spezzata con le mani e accompagnata da un bicchiere di Recioto ... veronasera.it

Fino a domenica, la sbrisolona è il sogno dolce di MantovaMantova, città d'arte e di storia, ma anche di cibo e dolci, a partire da quello simbolo, la torta sbrisolona a cui è dedicato un fine settimana che entra ormai nel vivo: in ogni angolo del centro ... ansa.it

Giallozafferano. Trout Recording · Falling For Perfection. Prime fragole, mascarpone, lime e menta in questa sbrisolona che sa tantissimo di giornate più lunghe e brezza primaverile @danielerossichef @giallozafferano Ingredienti per uno stampo da 24 - facebook.com facebook