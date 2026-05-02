Rischio scorte vuote a maggio | il Brent potrebbe toccare i 200$
A maggio si teme un possibile esaurimento delle scorte di petrolio, con il prezzo del Brent che potrebbe raggiungere i 200 dollari al barile. La situazione si complica con l’eventuale blocco dello Stretto di Hormuz, che potrebbe influenzare i costi alla pompa. Inoltre, l’acronimo Nacho sta creando inquietudine tra i trader dei mercati energetici, alimentando le preoccupazioni sul futuro dell’offerta di petrolio.
? Cosa scoprirai Come influirà il blocco dello Stretto di Hormuz sul prezzo alla pompa?. Perché l'acronimo Nacho preoccupa i trader dei mercati energetici?. Quali settori industriali rischiano la chiusura per la mancanza di carburante?. Quando le scorte globali raggiungeranno il punto di esaurimento totale?.? In Breve Blocco Hormuz causa calo scorte benzina USA a 222 milioni di barili il 24 aprile.. OPEC+ propone aumento produzione di 188.000 barili al giorno per il mese di giugno.. Settore aereo europeo rischia carenza carburante jet entro la fine dell'estate secondo Aldo Spanjer.. Produzione OPEC calata di 7,7 milioni di barili rispetto ai livelli di febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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