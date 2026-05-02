rischia di morire soffocata da un boccone salvata dal titolare della pizzeria

Durante una serata in pizzeria a Sava, una donna ha rischiato di soffocare a causa di un boccone. Il titolare del locale si è subito intervenuto, riuscendo a liberarla e a evitare che la situazione peggiorasse. La donna è stata soccorsa in pochi minuti e le sue condizioni sono state giudicate stabili dai soccorritori arrivati sul posto.

Una serata in pizzeria ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Sava, in provincia di Taranto, dove una donna è stata salvata dal titolare del locale dopo essere rimasta soffocata da un boccone di cibo. L’episodio è avvenuto all’interno della pizzeria Sirò. La cliente era seduta a tavola con due amiche quando, all’improvviso, qualcosa le è andato di traverso, provocando un’ostruzione delle vie aeree. In pochi istanti la donna ha iniziato a manifestare evidenti difficoltà respiratorie. Le amiche hanno tentato di prestarle soccorso, ma la situazione ha richiesto un intervento immediato. L'intervento A quel punto è intervenuto Silvio, titolare della pizzeria, maestro pizzaiolo e volto noto anche sui social.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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