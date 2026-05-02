Resto al Sud 2.0 | la presentazione a Caserta

Martedì 5 maggio, tra le 10:00 e le 13:00, presso il centro 012factory a Caserta, si terrà la presentazione di Resto al Sud 2.0. L’evento è organizzato da 012factory in collaborazione con altre realtà locali e mira a illustrare le nuove modalità di accesso ai finanziamenti. La sessione si svolgerà in presenza e sarà aperta a chi desidera conoscere i dettagli dell’iniziativa.

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 5 maggio, dalle 10:00 alle 13:00, 012factory, in collaborazione con Sistema Invitalia Startup, network promosso da Invitalia, e in partnership con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, organizza l’appuntamento dedicato all’incentivo Resto al Sud 2.0 nella sede del consorzio a Caserta. Questa tappa chiave per lo sviluppo economico locale sarà l’occasione per dare una panoramica completa sull’incentivo rivolto agli under 35 con idee imprenditoriali da realizzare nel Mezzogiorno. Gli esperti di Invitalia illustreranno le caratteristiche tecniche dell’incentivo, che prevede contributi a fondo perduto fino al 75% per i propri progetti di investimento, e saranno disponibili a rispondere a domande e chiarire dubbi sul funzionamento generale delle agevolazioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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