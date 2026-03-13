Talenti e lavoro nel Mezzogiorno | all’IPE la presentazione del libro Lavorare al Sud è IMpossibile

Durante un evento all’IPE è stato presentato il libro “Lavorare al Sud è IMpossibile”, che analizza il rapporto tra talenti e opportunità lavorative nel Mezzogiorno. Il testo affronta il tema del Sud come luogo di residenza e di costruzione di carriere, evidenziando come sempre più persone scelgano di restare o tornare in questa regione per lavorare.

Il Mezzogiorno non solo come luogo da cui partire, ma sempre più come territorio in cui restare o a cui tornare per costruire una carriera professionale. È questo il tema al centro della presentazione del libro “Lavorare al Sud è IMpossibile” di Floridiana Ventrella, in programma martedì 17 marzo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Presentazione del libro “L'accademia dei talenti” di Francesco SodiArezzo, 30 gennaio 2026 – Presentazione del libro “L'accademia dei talenti” di Francesco Sodi Venerdì 30 gennaio ore 18 – Biblioteca Comunale, via...

Energie con il Sud: formazione e lavoro per 300 giovani del MezzogiornoIl progetto triennale, sostenuto da Fondazione Snam e Fondazione Con il Sud con Isola Catania, Brindisi & C.

Contenuti e approfondimenti su Talenti e lavoro nel Mezzogiorno...

Temi più discussi: Piemonte, 6 milioni per certificare le competenze: così esperienze e talenti diventano utili nel lavoro; 8 MARZO_TALENTI ALLA PARI. La piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro è una necessità e un’opportunità; Talenti per il sociale: all’Hub Too il recruiting day tra cooperative e candidati; Musica, nasce la Toscanini Academy, un ponte tra formazione e lavoro per giovani musicisti e professionisti.

Talenti e lavoro nel Mezzogiorno: all’IPE la presentazione del libro Lavorare al Sud è IMpossibileUn osservatorio interessante arriva dalla piattaforma Lavoroalsud.it, fondata dalla stessa Ventrella per connettere talenti e opportunità nel Mezzogiorno. Ad ... napolivillage.com

DISABILI & LAVORO | Come passare dall’assistenzialismo alla valorizzazione dei talentiAnche nel mondo de lavoro occorre passare da una prospettiva incentrata sull'assistenzialismo a una valorizzazione dei talenti dei disabili ... ilsussidiario.net

Ieri a Roma abbiamo presentato ufficialmente la Scuola della Consapevolezza dei Talenti. Un progetto formativo nato per una missione chiara: trasformare il talento in opportunità di crescita. Un ecosistema formativo pensato per aiutare le nuove generazioni a - facebook.com facebook

Intesa Sanpaolo cerca giovani talenti: assunzione e carriera internazionale per 30 neolaureati x.com