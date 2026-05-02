Residenti si trasformano in vandali la denuncia dell' assessore Berardinelli | Infastiditi dai ragazzi che giocano smontano i canestri

Durante una riunione del Consiglio comunale, l’assessore agli Impianti sportivi ha segnalato che alcuni residenti si sono comportati in modo vandalico, smontando i canestri da basket. La situazione riguarda persone di varie età, che si sono rese responsabili di atti di danneggiamento in risposta alla presenza di ragazzi che giocano negli spazi pubblici. La denuncia si è concentrata sui comportamenti di alcuni cittadini, definendoli come atti di vandalismo.

ANCONA - Vandali senza età. Succede anche questo, come denunciato ieri in Consiglio comunale dall’assessore agli Impianti sportivi Daniele Berardinelli. Rispondendo ad un’interrogazione del capogruppo di Ancona Futura Diego Urbisaglia, che chiedeva conto della scomparsa delle porte da calcio nel campetto di via Sacripanti, l’assessore ha fatto presente: «Stiamo assistendo all’evoluzione dell’anziano che usciva a bucare il pallone ai bambini». Il racconto Ha riferito, infatti, di come «siccome il rumore della palla da basket che rimbalza dà fastidio ai vicini, alcuni sono arrivati a smontare i canestri dei campetti per non far più giocare i ragazzi».🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Residenti si trasformano in vandali, la denuncia dell'assessore Berardinelli: «Infastiditi dai ragazzi che giocano, smontano i canestri» Notizie correlate Roma, due cinghiali “giocano” a calcio in un campetto: la scena ripresa dai residenti increduli – Il videoDue cinghiali all’interno di un campetto che sembrano quasi giocare a calcio alla periferia di Roma. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Residenti si trasformano in vandali, la denuncia dell'assessore Berardinelli: Infastiditi dai ragazzi che giocano, smontano i canestri; Bilancio demografico: diversi centri in crescita ma i comuni maggiori perdono abitanti; Villaggio Olimpico, i residenti chiedono una Ztl dinamica contro partite e grandi eventi; In Romagna è già partito il conto alla rovescia per la 21esima edizione della Notte Rosa. Residenti si trasformano in vandali, la denuncia dell'assessore Berardinelli: «Infastiditi dai ragazzi che giocano, smontano i canestri»ANCONA Vandali senza età. Succede anche questo, come denunciato ieri in Consiglio comunale dall’assessore agli Impianti sportivi Daniele Berardinelli. Rispondendo ... corriereadriatico.it Colonnella, residenti denunciano degrado: presenza di topi. La segnalazioneArriva dai residenti della zona Colonnella a Rimini una segnalazione che denuncia una situazione di scarsa manutenzione in un’area verde del quartiere. Secondo quanto riferito, l’area si sarebbe trasf ... altarimini.it Trambileno, notte di paura: in fiamme il tetto di un edificio, una decina di residenti evacuati https://www.ladige.it/territori/vallagarina/2026/05/02/trambileno-notte-di-paura-in-fiamme-il-tetto-di-un-edificio-una-decina-di-residenti-evacuati-1.4354435 - facebook.com facebook Novità per i cittadini italiani residenti a San Isidro: Campagna d'esistenza in vita consbuenosaires.esteri.it/it/news/dal_co… x.com