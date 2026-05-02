A Reggio Calabria, l’azienda Trustfood affronta difficoltà legate alla crisi e alla precarietà occupazionale, lasciando molti lavoratori in cerca di soluzioni. Nonostante le problematiche, alcuni dipendenti cercano di trovare nuove opportunità di impiego. Nel frattempo, il modello Gigap, che potrebbe offrire alternative, non viene adottato da tutte le imprese della zona. La situazione riflette le sfide del mercato del lavoro locale.

? Cosa scoprirai Come possono i lavoratori Trustfood trovare un nuovo impiego concreto?. Perché il modello Gigap non viene applicato a tutte le aziende?. Chi deve rispondere ai turni massacranti nel settore della vigilanza?. Quali conseguenze hanno i contratti pirata sulla vita delle famiglie reggine?.? In Breve Caso Gigap: riqualificazione professionale permette l'inserimento di lavoratori nella rete Conad.. Settore vigilanza: turni pesanti e contratti pirata colpiscono gli addetti alla sicurezza privata.. Crisi Trustfood: licenziamenti e chiusure Decò svuotano il tessuto commerciale di Reggio Calabria.. Uiltucs Reggio Calabria: Sabrina De Stefano coordina le tensioni per i diritti dei lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: tra crisi Trustfood e precarietà, il lavoro soffre

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