Negli ultimi anni, alcune province del Sud Italia hanno registrato aumenti significativi nei livelli di reddito, mentre altre aree, come alcune città del Nord, hanno visto una diminuzione del potere d'acquisto. In particolare, alcune località del Mezzogiorno hanno sperimentato incrementi più elevati rispetto ad altre regioni. Nel frattempo, a Genova, il potere d'acquisto è diminuito negli ultimi dieci anni, riflettendo un calo dei redditi reali in quella città.

? Cosa scoprirai Quali province del Sud hanno registrato i balzi di reddito più alti?. Perché il potere d'acquisto a Genova è diminuito negli ultimi dieci anni?. Come ha influito la lotta all'evasione sulla nuova geografia dei redditi?. Chi sta pagando il costo della stagnazione economica nel Nord Italia?.? In Breve Sassari registra un balzo del 13,4% mentre Genova subisce una contrazione dello 0,5%.. Basilicata e Molise crescono rispettivamente del 7,6% e del 7,4% in dieci anni.. Il reddito in Calabria è salito al 61,8% rispetto a quello della Lombardia.. Verona segna un aumento del 10,6% superando province come Como e Varese..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Redditi in Italia: il Mezzogiorno corre, il Nord rallenta

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