Panathinaikos-Real Betis Europa League 12-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Andalusi di scena ad Atene

Il 12 marzo 2026 alle 18:45 si affrontano Panathinaikos e Real Betis in una gara di Europa League ad Atene. Le ultime uscite del club spagnolo hanno visto una sconfitta contro il Getafe, e la squadra cerca di risollevare il morale in questa sfida europea. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, e i pronostici sono aperti in vista dell'incontro.

Le ultime partite del Real Betis non hanno avuto un esito particolarmente felice: gli andalusi sono reduci dalla brutta sconfitta col Getafe e cercano di ritrovare slancio ed entusiasmo in Europa. Giovedì sono attesi dalla sfida al Panathinaikos, che vive un periodo molto felice ma che dovrà affrontare questa gara con un numero di assenze.