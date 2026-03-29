Rai Sport Domenica 29 Marzo - Guida alla programmazione telecronisti eventi live e streaming

Domenica 29 marzo, Rai Sport trasmetterà una serie di eventi sportivi, tra cui la finale scudetto femminile di rugby e i quarti di finale di Superlega. La programmazione prevede telecronisti dedicati e la possibilità di seguire gli incontri in diretta streaming, offrendo agli spettatori un approfondimento completo sulla giornata sportiva.

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