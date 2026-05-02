Con l’arrivo della primavera, quattro borghi italiani si preparano ad accogliere visitatori e appassionati di storia. Si tratta di località come Castelluccio di Norcia, Civita di Bagnoregio, Apricale e Santo Stefano di Sessanio. In questi luoghi, le attività turistiche stanno riprendendo vigore, offrendo l’opportunità di conoscere ambienti ricchi di tradizione e bellezza prima dell’arrivo dell’alta stagione.

Da Castelluccio di Norcia a Civita di Bagnoregio, fino ad Apricale e Santo Stefano di Sessanio: un viaggio nei borghi che si rimettono in moto con la primavera. Il momento ideale per visitarli è adesso, tra autenticità, ritmi lenti e assenza di turismo di massa. C’è un’Italia che non inaugura niente, eppure riapre. Non lo fa con eventi, slogan o campagne, ma con segnali minuscoli, quasi invisibili: una sedia rimessa fuori da un bar, il rumore di stoviglie in una cucina che torna a lavorare, una finestra spalancata dopo mesi. È un’Italia che non si concede subito, che non ama essere fotografata quando è vuota ma neppure quando è piena. Sta in mezzo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Quattro borghi da scoprire ora, prima dell’alta stagione

Lake Como, Italy | Vibrant Morning Market & Lakeside City Walk 4K

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