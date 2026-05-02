Sabato si gioca la partita tra Osasuna e Barcellona, valida per la trentaquattresima giornata della Liga. In passato, in undici incontri diretti, l’Osasuna ha perso nove volte contro il Barcellona. La squadra di casa cerca di migliorare il suo record e rafforzare le speranze di qualificazione europea. La partita sarà trasmessa in diretta e le formazioni ufficiali sono state annunciate nelle ultime ore.

Osasuna-Barcellona è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Negli ultimi undici scontri diretti, l’Osasuna, che rimane in corsa per un posto Europeo per la prossima stagione, ha perso nove volte contro il Barcellona. Se i padroni di casa volessero rimanere in costante contatto con le zone che contano della classifica, devono vincere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non sarà semplice, nonostante il Barcellona sarà senza Yamal in questa parte finale. I catalani vincendo potrebbero già festeggiare domenica sera qualora il Real Madrid non vincesse la propria partita, ma vincendo, soprattutto, si darebbero la possibilità di giocarsi la Liga nel Clasico in programma la prossima settimana.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Osasuna-Barcellona: arriva la decima

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