Il Paris Saint-Germain affronta il Metz sabato, dopo aver deciso di ruotare i titolari in vista degli impegni europei. La causa di questa scelta deriva dalla necessità di gestire le energie dei giocatori chiave e mantenere alta la qualità in campo. La partita si presenta come un’occasione per il PSG di consolidare la propria posizione in classifica, anche con alcune riserve in formazione. I parigini puntano a ottenere i tre punti, anche se il Metz potrebbe mettere in difficoltà la squadra di casa. La sfida si annuncia equilibrata.

PSG-Metz è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La vittoria in trasferta, e in rimonta, contro il Monaco è stata importante per il PSG di Luis Enrique che, di fatto, ha chiuso in anticipo i conti per la qualificazione. La gara di mercoledì prossimo in casa appare solamente qualcosa da dover giocare e basta, senza nessuna possibilità che i monegaschi possano creare problemi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma è sempre meglio non prendere nulla sottogamba, almeno in Europa, visto che in campionato il weekend si preannuncia davvero semplice per i parigini che faranno un ampio turnover contro il Metz, ultimo in classifica con soli tredici punti conquistati fino al momento, e che tra le altre cose ha pure la peggiore difesa del campionato con 49 gol subiti fino al momento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico PSG-Metz: vittoria nonostante il turnover

Pronostico Athletic Bilbao-PSG: vittoria nonostante l’emergenzaL'incontro tra Athletic Bilbao e PSG, valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League, si disputerà mercoledì alle 21.

Pronostico Metz-PSG: in testa almeno per una notteLa sfida tra Metz e PSG, valida per la sedicesima giornata di Ligue 1, è un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.