Domenica alle 12:30 si disputa la partita tra Bologna e Cagliari, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Si tratta di un incontro che si svolge in un momento in cui manca un certo risultato da parte del Cagliari da 15 gare consecutive. Sono disponibili informazioni su statistiche, probabili formazioni, diretta tv e streaming.

Bologna-Cagliari è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Se il Bologna aveva ancora una piccola possibilità di tornare in corsa per un posto in Europa potrebbe essere svanita definitivamente dopo la sconfitta casalinga (l’ennesima, visto che escluse le derelitte Pisa e Verona nessuna ha perso più partite in casa degli emiliani ) con la Roma, corsara 2-0 al “Dall’Ara” una settimana fa. Per la squadra di Vincenzo Italiano è stato il secondo KO di fila dopo quello con la Juventus, il terzo se contiamo anche il quarto di ritorno con l’Aston Villa in Europa League (4-0), terza gara in cui i felsinei non sono riusciti a bucare la difesa avversaria.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Cagliari: c’è un segno che manca da 15 gare

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