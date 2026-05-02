Primo Maggio partecipazione ampia alle manifestazioni dei sindacati | Si conferma il valore di questa giornata

In tutta la provincia di Forlì-Cesena, le manifestazioni organizzate da Cgil, Cisl e Uil hanno registrato una partecipazione significativa in occasione del Primo Maggio. Sono state animate 16 piazze, testimoniando l'interesse e la presenza dei lavoratori nelle iniziative di questa giornata. La manifestazione ha coinvolto numerosi cittadini, sottolineando l'attenzione verso le tematiche del mondo del lavoro.

Grande partecipazione e coinvolgimento in tutta la provincia di Forlì-Cesena per il Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil, con la festa dei lavoratori che ha visto animate 16 piazze su tutto il territorio. Le piazze principali di Forlì, in Piazza Saffi, e Cesena, in Piazza del Popolo, hanno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Guardia, ampia partecipazione per la giornata di prevenzione pneumologicaDomenica 15 marzo, Guardia Sanframondi ha ospitato una giornata dedicata alla prevenzione pneumologica con grande partecipazione della cittadinanza. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio, partecipazione ampia alle manifestazioni dei sindacati: Si conferma il valore di questa giornata; Roma, concertone del primo Maggio tra musica e messaggi dal palco; Cesa celebra il Primo Maggio in piazza tra musica, comunità e memoria; Grande partecipazione per l’81° Anniversario della Liberazione. Primo Maggio, partecipazione ampia alle manifestazioni dei sindacati: Si conferma il valore di questa giornataI temi portati avanti dai sindacati: Centralità del lavoro dignitoso, lotta alla precarietà e ai bassi salari, difesa dei diritti e della contrattazione, insieme a un impegno forte per la sicurezza s ... cesenatoday.it Trieste, oltre 5mila al corteo del primo maggio: Marega Serve lavoro stabile, basta precarietà (FOTO-VIDEO)Un fiume umano ha attraversato Trieste in occasione del corteo del primo maggio, con oltre 5mila persone scese in strada per celebrare la Festa dei lavoratori. Una partecipazione ampia, trasversale, c ... triestecafe.it Mentre oltre 500mila veneti sono in viaggio per il ponte del Primo Maggio, quasi 280mila lavoratori resteranno in servizio tra turismo, sanità, commercio e trasporti. I dati della CGIA - facebook.com facebook Primo Maggio in piazza, tra polemiche e attacchi al governo. A Taranto foto Meloni-Mussolini, a Roma Delia nel mirino per aver cambiato Bella Ciao. #ANSA x.com