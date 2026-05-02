Primo Maggio partecipazione ampia alle manifestazioni dei sindacati | Si conferma il valore di questa giornata

Da cesenatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In tutta la provincia di Forlì-Cesena, le manifestazioni organizzate da Cgil, Cisl e Uil hanno registrato una partecipazione significativa in occasione del Primo Maggio. Sono state animate 16 piazze, testimoniando l'interesse e la presenza dei lavoratori nelle iniziative di questa giornata. La manifestazione ha coinvolto numerosi cittadini, sottolineando l'attenzione verso le tematiche del mondo del lavoro.

Grande partecipazione e coinvolgimento in tutta la provincia di Forlì-Cesena per il Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil, con la festa dei lavoratori che ha visto animate 16 piazze su tutto il territorio. Le piazze principali di Forlì, in Piazza Saffi, e Cesena, in Piazza del Popolo, hanno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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