Precipita a 2400 metri sopra Montespluga | morto uno scialpinista di 50 anni

Oggi pomeriggio, sopra Madesimo in Valchiavenna, un uomo di 50 anni ha perso la vita a seguito di una caduta in un’area impervia a circa 2400 metri di quota, nella zona del Passo Suretta, sopra il lago di Montespluga. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. L’incidente ha coinvolto uno scialpinista durante un’escursione in montagna.

Dramma oggi pomeriggio sopra Madesimo, in Valchiavenna, dove uno scialpinista di 50 anni ha perso la vita dopo una caduta in un’area impervia a circa 2400 metri di quota, nella zona del Passo Suretta, sopra il lago di Montespluga. L’allarme è scattato alle 13:34 e ha mobilitato immediatamente i.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Valanga sul Cermis, morto uno scialpinista di 46 anniUno scialpinista di 46 anni, di cui non sono ancora note le generalità, è morto dopo essere stato travolto da una valanga sul versante nord del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Precipita a 2400 metri sopra Montespluga: morto uno scialpinista di 50 anni; Madesimo, escursionista di 50 anni perde la vita a 2.400 metri d’altezza; Magliolo, si appoggia ad una ringhiera che cede improvvisamente: precipita per oltre 3 metri; Precipita in una grata mentre gioca con l’amico: bimbo al Gaslini in codice rosso. Tragedia in montagna: un 50enne precipita e muore 🟢 Leggi l'articolo ▶️ tinyurl.com/ywdxrk43 - facebook.com facebook