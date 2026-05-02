Positivi a cocaina e cannabinoidi | ritirate le patenti a quattro automobilisti

Da cesenatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana della Festa della Liberazione, gli agenti della Polizia di Stato di Forlì hanno controllato diversi automobilisti lungo le strade e le autostrade della provincia. Quattro conducenti sono stati trovati positivi all’uso di cocaina e cannabinoidi tramite test antidroga. Per tutti sono state ritirate le patenti di guida, in conformità alle normative vigenti. Le operazioni si sono concentrate sulla prevenzione di incidenti e comportamenti pericolosi alla guida.

Anche nel fine settimana della Festa della Liberazione, il personale della Polizia di Stato di Forlì è stato impegnato nelle attività di monitoraggio delle strade e delle autostrade della provincia, con l'obiettivo di sanzionare comportamenti scorretti e prevenire incidenti o turbative alla.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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