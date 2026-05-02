Positivi a cocaina e cannabinoidi | ritirate le patenti a quattro automobilisti

Durante il fine settimana della Festa della Liberazione, gli agenti della Polizia di Stato di Forlì hanno controllato diversi automobilisti lungo le strade e le autostrade della provincia. Quattro conducenti sono stati trovati positivi all’uso di cocaina e cannabinoidi tramite test antidroga. Per tutti sono state ritirate le patenti di guida, in conformità alle normative vigenti. Le operazioni si sono concentrate sulla prevenzione di incidenti e comportamenti pericolosi alla guida.

Anche nel fine settimana della Festa della Liberazione, il personale della Polizia di Stato di Forlì è stato impegnato nelle attività di monitoraggio delle strade e delle autostrade della provincia, con l'obiettivo di sanzionare comportamenti scorretti e prevenire incidenti o turbative alla.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Automobilisti ubriachi, droga e armi: denunce, segnalazioni e patenti ritirateNell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’effetto della cocaina sui salmoni; Positivi a cocaina e cannabinoidi: ritirate le patenti a quattro automobilisti; Cosa sta succedendo ai salmoni drogati dalla cocaina sempre più presente nelle acque dolci; Weekend di controlli a Forlì: tolleranza zero su velocità e droghe. Dagli squali positivi alla cocaina agli scoiattoli che svapano: gli animali hanno preso il peggio dall’uomo?La notizia ha fatto il giro del mondo: in alcune aree dei Caraibi, diversi squali sono risultati positivi a sostanze come cocaina, caffeina e farmaci. Non si tratta di un comportamento attivo, ma di ... quotidiano.net Su 32 conducenti fermati, 5 positivi alla cocainaSu 32 automobilisti fermati pr un controllo, ben 5 sono risultati positivi alla cocaina. Una proporzione decisamente inquietante quella emersa dai controlli straordinari alla circolazione stradale ... lanazione.it Mercato del lavoro. Dati positivi in Trentino per il primo bimestre dell’anno - facebook.com facebook Il Milan avanza per Goretzka: arrivano segnali positivi, rossoneri in pole x.com