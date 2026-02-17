Colori e magia sull’acqua Folla di turisti sui Trepponti
I Trepponti di Comacchio attirano molti visitatori perché i loro colori vivaci si riflettono sull’acqua, creando un’atmosfera magica. Durante questa stagione, i canali si riempiono di barche decorate con luci e fiori, trasformando il centro storico in un quadro vivente. Centinaia di turisti si fermano per ammirare questo spettacolo, che ogni anno richiama più persone.
C’è un momento dell’anno in cui Comacchio si ferma. E poi esplode di vita. È quando i canali diventano palcoscenico e le barche si trasformano in opere d’arte che galleggiano nella storia. Migliaia di persone arrivano da tutta Italia per vivere qualcosa che esiste solo qui. L’unico carnevale in Italia che sfila sull’acqua. Barche allegoriche spettacolari. Maschere che danzano tra i ponti. E quella cornice, i Trepponti, i palazzi storici, l’acqua che riflette tutto, che rende ogni immagine indimenticabile. Comacchio non fa da sfondo al Carnevale. Comacchio è il Carnevale. Perché ci sono posti in Italia che meritano di essere visti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Natale fuoriporta, la magia dei Presepi sull’Acqua
Natale, a Crodo torna la magia dei Presepi sull'acqua
