Il ministro delle Infrastrutture ha annunciato che Mirco Carloni assumerà il ruolo di presidente dell'Authority portuale, lasciando il suo incarico nel Parlamento. La nomina non è stata ancora ufficializzata, ma sia il ministro che il suo vice hanno espresso il loro supporto. La decisione riguarda la gestione del porto e il cambio di incarico di Carloni, che si dimetterà dai suoi attuali impegni parlamentari.

ANCONA Il porto nelle mani di Mirco Carloni, come anticipato. Manca la nomina ufficiale, ma l’endorsement del ministro delle Infrastrutture e vicepremier leghista Matteo Salvini e del vice Edoardo Rixi, unito all’entusiastica reazione della politica locale, ipoteca sin da ora la nomina del deputato fanese alla presidenza dell’Autorità portuale del Mare Adriatico Centrale. Il territorio Un marchigiano, insomma, torna alla guida dei porti della nostra regione e dell’Abruzzo, in particolare Ancona, Pesaro e Pescara, dopo la parentesi siciliana di Vincenzo Garofalo, che comunque resterà in carica da commissario fino al prossimo 30 giugno. «Caro Francesco - ha scritto Salvini in una lettera indirizzata al governatore Acquaroli - ti chiedo di voler dare la prevista intesa sul nominativo del dottor Mirco Carloni».🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Porto, il ministro Salvini ha deciso: Mirco Carloni sarà presidente dell'Authority (e si dimetterà dal Parlamento)

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