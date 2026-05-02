Ponte del primo maggio oltre 4 milioni di italiani al lavoro

Durante il ponte del primo maggio, più di 4 milioni di italiani sono rimasti al lavoro, mentre circa 7,5 milioni hanno deciso di prendere qualche giorno di pausa per trascorrere il tempo tra mare, montagna e città d’arte. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della primavera per il settore turistico, con numeri che segnano un’affluenza significativa in diverse destinazioni del Paese.

Il ponte del primo maggio si conferma per gli operatori turistici uno degli appuntamenti più attesi della primavera: secondo alcune stime, infatti, quest’anno saranno quasi 7,5 milioni gli italiani pronti a ritagliarsi qualche giorno di svago tra mare, montagna e città d’arte. Ma non per tutti sarà tempo di vacanza. Se c’è una parte del Paese che si sposta e si rilassa, ce n’è un’altra che continua a lavorare per garantire servizi essenziali e attività che non possono fermarsi. Secondo un’elaborazione dell’Ufficio studi Cgia su dati Istat, in questo primo fine settimana di maggio si stima che saranno 4,6 milioni gli addetti che dovranno comunque presentarsi sul posto di lavoro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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