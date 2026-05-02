Per affrontare un volo intercontinentale senza troppi investimenti, basta una pallina da tennis. Non è necessario prenotare la classe superiore né acquistare oggetti costosi. Una semplice pallina può risultare utile durante il viaggio, offrendo un modo pratico per alleviare stress o tensioni. Questa soluzione semplice e low cost si presenta come alternativa alle soluzioni più tradizionali per rendere il volo più sopportabile.

Non serve prenotare la business class né investire in gadget costosi: a volte, per sopravvivere a un volo intercontinentale, basta una pallina da tennis. A rilanciare il trucco. che circola da anni tra viaggiatori esperti, è stata una creator su TikTok, che ha raccontato di non partire mai senza averne una in borsa. Il video, condiviso e replicato migliaia di volte, mostra la tiktoker infilare due palline in una calza e metterle dietro la schiena, per automassaggiarsi. Ripreso da Metro.co.uk, è divetnato virale. La pallina entra in gioco quando, dopo diverse ore di volo, trovare una posizione tollerabile diventa un’impresa. L’idea è usarla come strumento di automassaggio direttamente sul sedile, sfruttando il peso del corpo per applicare pressione nei punti più contratti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per affrontare un volo intercontinentale al meglio basta una pallina da tennis

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