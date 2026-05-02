Durante le riprese del film “La bola negra”, l’attrice ha accusato un malore improvviso, portando alla scoperta di un aneurisma cerebrale. La notizia si è diffusa mentre era sul set, creando preoccupazione tra il cast e la troupe. Dopo il ricovero, sono stati effettuati esami che hanno confermato la diagnosi. La produzione ha sospeso temporaneamente le riprese per permettere all’attrice di ricevere le cure necessarie.

Momenti di grande tensione e paura per Penelope Cruz, protagonista di un episodio che ha segnato profondamente le riprese del film “La bola negra”. L’attrice si trovava sul set, pronta a girare una scena impegnativa con centinaia di comparse, quando una telefonata improvvisa ha cambiato completamente il clima della giornata. Dall’altra parte del telefono c’era il suo medico, che le ha comunicato un sospetto inquietante: un possibile aneurisma cerebrale. La notizia è arrivata mentre l’attrice era nel pieno della preparazione, tra trucco e parrucco, a pochi minuti dall’inizio delle riprese. Un momento che avrebbe dovuto essere di concentrazione e lavoro si è trasformato in un incubo improvviso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paura per la famosa attrice: “Aneurisma celebrale”. La notizia mentre è sul set. Poi si scopre tutto

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