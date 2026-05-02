Passo dell' Aprica 23enne cade dalla moto | soccorso in codice rosso

Questa mattina, intorno alle 9.23, un giovane di 23 anni è rimasto coinvolto in un incidente sulla statale 39 a Villa di Tirano, lungo il percorso che collega la Valtellina al Passo dell'Aprica. Durante la caduta dalla motocicletta, ha subito ferite che hanno richiesto un intervento urgente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in codice rosso.

Paura nella mattinata di oggi, intorno alle 9.23, a Villa di Tirano lungo la statale 39, dove un motociclista di 23 anni è rimasto coinvolto in una caduta mentre percorreva la strada che dalla Valtellina porta al Passo dell'Aprica. Il giovane è stato soccorso in codice rosso non lontano.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Moncalieri, 23enne cade dall’ultimo piano del palazzo: soccorso sulla terrazza al primo piano, codice rosso Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: INCIDENTE Passo dell'aprica, 23enne cade dalla moto: soccorso in codice rosso; Cade in moto sulla SS 39 del Passo dell’Aprica. Grave un 23enne; Schianto in moto lungo la statale: 23enne elitrasportato in ospedale; Violenze e minacce contro la ex fidanzata, 23enne della Bassa Valle patteggia. Cade in moto sulla SS 39 del Passo dell’Aprica. Grave un 23enneA rimanere ferito in maniera è un uomo di trent'anni che viaggiava lungo la SS 39 in direzione di Aprica. La chiamata ai soccorsi alle 9,23. radiotsn.tv I consigli di amministrazione europei faticano a tenere il passo con le sfide tecnologiche e geopolitiche. Maria Pierdicchi (ecoDa e Nedcommunity): «In Europa la frammentazione regolamentare rallenta i processi decisionali. Negli Stati Uniti, invece, le decisio - facebook.com facebook ️ #DeRossi a un passo dalla salvezza: "Se tiferò la #Lazio Spesso l'ho fatto" x.com