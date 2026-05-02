Parla McTominay | Qui ho più fiducia! poi rivela su Napoli e i tifosi

Scott McTominay ha rilasciato un’intervista alla UEFA, in cui ha dichiarato di sentirsi più sicuro in questa fase della stagione. Ha anche commentato sulla sua esperienza contro il Napoli, sottolineando il rapporto con i tifosi e il clima che si respira durante le partite. Le sue parole sono state riportate dal numero 26 di Champions Journal.

Scott McTominay ha parlato in un’intervista rilasciata alla UEFA per il numero 26 di Champions Journal. Le sue parole sulla squadra, la città e i suoi tifosi. Napoli, McTominay: “Ecco cosa è cambiato rispetto all’Inghilterra”. Personalità uguale ma più fiducia. “Sento di non essere cambiato molto. La mia personalità è la stessa, forse ho più fiducia e sento più fiducia dall’allenatore che mi fa giocare spesso. Penso questa sia l’unica differenza, e forse i miei capelli”. Differenze tra Napoli e Manchester. “Per me è surreale. A Manchester potevo girare per la città e quasi nessuno mi riconosceva. Qui è totalmente diverso, ma mi sto abituando. Qui c’è un forte senso di famiglia, è bellissimo ed è una cosa con cui sono cresciuto quindi mi piace molto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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