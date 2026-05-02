Paris FC-Stade Brestois domenica 03 maggio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 3 maggio 2026 alle 17:15 si svolgerà la sfida tra Paris FC e Stade Brestois, due squadre che ormai hanno concluso il loro percorso in questa stagione di Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote sono state pubblicate dagli operatori di mercato. A tre turni dalla conclusione, entrambe le squadre non hanno più obiettivi da raggiungere in campionato.

Classica partita di fine stagione quella tra il Paris FC e lo Stade Brestois, 2 squadre che a 3 giornate dalla fine della Ligue1 non hanno più nulla da chiedere al torneo. La squadra di Koumbouarè ha ceduto in casa al Lille con il minimo scarto, in una gara tirata in cui ha anche fallito un rigore con Kebbal nella ripresa. Obiettivo acquisito e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris FC-Stade Brestois (domenica 03 maggio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Paris FC-Stade Brestois (domenica 03 maggio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiClassica partita di fine stagione quella tra il Paris FC e lo Stade Brestois, 2 squadre che a 3 giornate dalla fine della Ligue1 non hanno più nulla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: PREVIEW | Paris FC vs Brest: team news, lineups, predictions (Ligue 1 03/05); Pronostico Paris - Brest: analisi e quote; Paris FC v Brest: mid-table rivals eye top-half push; Scheda squadra Paris Saint-Germain. DIRECT. Paris FC - Stade Brestois : une surprise dans la compo de Brest, suivez le match de la 32e journée de Ligue 1Sans aucune pression pour le maintien, le Paris FC (12e) et le Stade Brestois (11e) se défient dans une rencontre sans enjeux ce dimanche 3 mai (17 h 15). Mais les hommes d’Eric Roy, privés de ... ouest-france.fr DIRECT - Paris FC - Brest : Le Guen titulaire en défense, suivez le match de la 32e journée de Ligue 1Le Stade Brestois se déplace sur la pelouse du Paris FC, ce dimanche (17 h 15), pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct commenté. letelegramme.fr Gernot Rohr (Girondins de Bordeaux-Stade Brestois, 1/32ème de finale coupe de France, 28/1/1984). - facebook.com facebook