A Padova, si terrà un evento dedicato alla musica dei Pooh, con un focus sui musicisti che ricreano le voci originali della band. La serata prevede l’esecuzione di alcuni dei brani più celebri e riconoscibili del gruppo, che hanno segnato la storia della musica italiana. L’appuntamento si svolge al Piccolo Teatro, offrendo al pubblico l’opportunità di rivivere le canzoni che hanno fatto da colonna sonora a diverse generazioni.

? Cosa scoprirai Chi sono i musicisti che ricreano le voci dei Pooh?. Quali brani iconici saranno inclusi nella scaletta della serata?. Dove si possono acquistare i biglietti per il concerto?. Come è stata organizzata la distribuzione dei posti al Piccolo Teatro?.? In Breve Musici Paolo Magaraggia, Mirko Capellaro, Fiorenzo Stefani ed Enrico Allegrezza compongono la band.. Biglietti al costo di 15 euro più prevendita presso varie cartolerie padovane.. Vendita titoli disponibile presso Cartoleria C’era una volta, Prosdocimi, Copertina e Abano Terme.. Eventi locali gratuiti previsti a Piazza Mercato il 3 maggio e Mejaniga.. Venerdì 15 maggio alle ore 21, il Piccolo Teatro di via Asolo a Padova ospiterà il concerto della band Amici per sempre, un tributo musicale dedicato ai Pooh.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, un viaggio nei successi dei Pooh al Piccolo Teatro

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