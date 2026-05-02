Padova alla scoperta del Lazzaretto dimenticato | visita tra storia e memoria

A Padova si trova un sito poco visitato che risale al XVI secolo, nato per isolare malattie e contenere la diffusione di epidemie. Si tratta del Lazzaretto, un edificio storico che nel tempo ha perso la sua funzione originale e si è progressivamente allontanato dall’attenzione pubblica. Oggi questo luogo rappresenta una testimonianza di un passato legato a pratiche di isolamento e sanità.

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