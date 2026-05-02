Pace del Mela arrestato 47enne | aggredito un minore in spiaggia

A Pace del Mela, un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un minore sulla spiaggia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe attirato il ragazzo in un’area isolata prima di aggredirlo. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno raccolto testimonianze e prove che hanno portato all’arresto immediato del sospettato. La vittima ha riportato lievi ferite, mentre gli investigatori hanno sequestrato materiali utili alle indagini.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'uomo ad attirare il minore sulla spiaggia?. Quali prove hanno permesso ai carabinieri di arrestare subito il sospettato?. Perché l'aggressore era già conosciuto dalle forze dell'ordine locali?. Come ha fatto la madre a scoprire l'accaduto in quel borgo?.? In Breve Il magistrato Giuseppe Verzera ha coordinato le indagini dopo la denuncia della madre.. L'arrestato è già noto alle autorità per precedenti episodi delittuosi.. Il provvedimento di custodia cautelare è stato disposto dal Gip di Barcellona Pozzo di Gotto.. L'aggressione è avvenuta presso l'abitazione estiva dello zio della vittima.. I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno arrestato un uomo di 47 anni a Pace del Mela dopo che la polizia giudiziaria ha accertato una violenza sessuale ai danni di un minore.🔗 Leggi su Ameve.eu

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