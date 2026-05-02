Il Milan ha dato l'ok a Allegri per la cessione di due giocatori a centrocampo e l'addio di un altro calciatore. La società sta lavorando per riorganizzare la rosa in vista della prossima stagione, con incontri tra l'allenatore, i dirigenti e il direttore sportivo per definire le strategie di mercato. Sono in corso discussioni per individuare i reparti più bisognosi di interventi.

Il Milan sta iniziando a costruire la nuova rosa in vista della prossima stagione con i rossoneri che, tramite alcuni summit tra Allegri, Tare e la società, stanno cercando di capire quali siano i reparti da ritoccare maggiormente. Milan, doppio addio in mezzo al campo (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrocampo è sicuramente la zona di campo maggiormente coperta in casa rossonera, ma due cambi ci saranno sicuramente con il tecnico livornese che ha già dato l’ok alla partenza di due calciatori che non sembrano rientrare nei piani tattici del prossimo campionato. Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek appaiono pronti a dire addio al Milan con il club che spera di ricavare circa 25 milioni di euro dal francese e 15 dall’inglese.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ok di Allegri: via dal Milan, doppia cessione a centrocampo

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