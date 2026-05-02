Odense BK-Silkeborg domenica 03 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 3 maggio alle 14:00 si svolgerà la partita tra Odense BK e Silkeborg. L’Odense BK, che si trova nella massima divisione danese dopo la promozione, sta portando avanti una buona stagione con il nuovo allenatore Zorniger. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati pubblicati, mentre la sfida si prospetta interessante per entrambe le squadre.

L’Odense BK sta per completare un’ottima stagione da club neopromosso, sfruttando al meglio il ritorno nella massima serie calcistica danese insieme al loro nuovo allenatore Zorniger. Con sole tre giornate ancora da giocare la salvezza è ormai garantita mentre andare a prendere il Copenhagen, che guida la classifica del girone retrocessione, sarà quasi impossibile visto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Odense BK-Silkeborg (domenica 03 maggio 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Odense BK-Silkeborg (domenica 03 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronosticiL’Odense BK sta per completare un’ottima stagione da club neopromosso, sfruttando al meglio il ritorno nella massima serie calcistica danese insieme... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Odense BK-Silkeborg (domenica 03 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici; Odense BK - Silkeborg IF Pronostico e confronto quote 03.05.2026; Odense BK-Silkeborg domenica 03 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostico Odense Boldklub - Silkeborg - Quote & Statistiche - 3 maggio 2026, Superliga, Danimarca. Dinnerkoncert Marie Key // Odense - facebook.com facebook