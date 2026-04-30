Val Pusteria | fermato 35enne con droga e senza patente ad Aica

Un uomo di 35 anni è stato fermato dai carabinieri a Aica, in Val Pusteria, a bordo di un'auto di lusso. Durante i controlli, sono stati trovati in suo possesso hashish e cocaina. Inoltre, il conducente non aveva la patente e è stato denunciato per spaccio di droga e infrazione al Codice della Strada. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine e il sequestro della sostanza stupefacente.

? Cosa sapere Carabinieri fermano a Aica un 35enne di Laives con hashish e cocaina in Audi A6.. Il soggetto senza patente è stato denunciato per spaccio e violazione del Codice della Strada.. I Carabinieri della stazione di Vandoies e il Nucleo Operativo della Compagnia di Bressanone hanno intercettato un 35enne residente a Laives che trasportava dosi di hashish e cocaina all’interno di un’Audi A6 nera nella frazione di Aica. L’operazione, scattata durante una serie di controlli notturni volti a monitorare la sicurezza lungo le strade della Val Pusteria, ha portato alla luce una situazione di illegalità che coinvolge sia il traffico di stupefacenti che la violazione delle norme stradali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Val Pusteria: fermato 35enne con droga e senza patente ad Aica Notizie correlate Scoperto a spacciare, tenta la fuga in motorino (guidando senza patente): 35enne fermato e arrestatoColto in flagrante dalle forze di polizia intervenute, che lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. Frosinone, fermato con patente falsa e stecca da biliardo: denunciato 35enneIl personale della Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un uomo di 35 anni, residente in Campania, nel corso di un ordinario controllo del...