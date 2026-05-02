In un contesto politico sempre più segnato da divisioni, si assiste spesso a una concezione del potere che privilegia la fedeltà personale rispetto alle proposte concrete e all’interesse pubblico. La frase “O con me o contro di me” riflette questa mentalità, in cui il confronto si riduce a una scelta binaria tra adesione e opposizione, piuttosto che a un dialogo costruttivo orientato al bene comune.

C’è un modo di intendere la politica che non guarda alla qualità delle idee, alla validità dei progetti o all’interesse della città, ma solo al grado di allineamento di chi propone, lavora e partecipa.È la logica dell’“o con me o contro di me”. O ti adegui, anche quando non condividi scelte e metodi, oppure vieni messo da parte. O accetti tutto, oppure diventi un problema. O resti in silenzio, oppure finisci tra i nemici.Questo non è il modo in cui dovrebbe funzionare la politica. A maggior ragione quando si parla di cultura, eventi, associazioni, risorse pubbliche e opportunità per il territorio. La politica dovrebbe essere imparziale, capace di valutare i progetti per il loro valore reale e non per la vicinanza personale o politica di chi li presenta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “O con me o contro di me”, quando la politica confonde il potere con il bene comune

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