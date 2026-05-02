Il governo ha annunciato un nuovo piano pandemico con un investimento di 300 milioni di euro all’anno per la prevenzione e il controllo dei virus respiratori. La strategia prevede anche la gestione delle assunzioni di personale sanitario richiesto dalle Regioni, con procedure che mirano a garantire una risposta più efficace in caso di emergenza. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sulla preparazione del sistema sanitario nazionale.

? Cosa scoprirai Come verranno gestite le assunzioni del personale sanitario richiesto dalle Regioni?. Quali misure concrete verranno adottate invece dei classici lockdown?. Perché esperti come Bassetti criticano la strategia del nuovo piano?. Come verrà garantita la distribuzione immediata di farmaci e vaccini?.? In Breve Stanziamenti di 300 milioni di euro annui previsti a partire dal 2027.. L'infettivologo Bassetti critica la genericità della strategia operativa e logistica.. Le Regioni richiedono autonomia per assumere nuovo personale sanitario sul territorio.. Il piano copre il quinquennio 2025-2029 per tutti i virus respiratori.. La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al nuovo Piano pandemico nazionale 2025-2029 per contrastare i patogeni respiratori con una strategia che punta sulla prevenzione globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo piano pandemico: 300 milioni annui per i virus respiratori

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