Novellara preso il 28enne che scassinò un centro estetico

Nella giornata del 28, un uomo di 28 anni è stato fermato a Novellara dopo aver forzato l’ingresso di un centro estetico. L’allarme installato nel locale non ha attivato la segnalazione alla proprietaria, che si è accorta dell’effrazione solo successivamente. La scoperta dello scasso è avvenuta grazie a un intervento di un residente che ha notato i danni prima ancora che il sistema digitale potesse intervenire.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'allarme a non avvisare la proprietaria?. Chi ha scoperto lo scasso invece del sistema digitale?. Perché le telecamere sono state decisive per identificare il ladro?. Come si è conclusa l'indagine dopo mesi dal furto?.? In Breve Malfunzionamento digitale dell'allarme impedisce notifica immediata alla titolare a gennaio.. Passanti notano porta aperta e segnalano lo scasso nel borgo di Novellara.. Indagini carabinieri basate su filmati di videosorveglianza identificano il ventottenza.. Il colpo avviene mesi fa tramite violazione forzata della serratura del negozio.. I carabinieri della caserma di Novellara hanno denunciato un uomo di 28 anni residente nella Bassa per un furto aggravato avvenuto lo scorso gennaio in un centro estetico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novellara, preso il 28enne che scassinò un centro estetico Notizie correlate Furto notturno a Novellara, denunciato un 28enneNovellara (Reggio Emilia), 2 maggio 2026 – Lo scorso gennaio un furto era stato commesso in un negozio di estetica, con il ladro che aveva forzato... I messy hair definiscono un nuovo codice estetico che mette al centro naturalezza e libertà, per capelli al naturale.I messy hair definiscono un nuovo codice estetico che mette al centro naturalezza e libertà.