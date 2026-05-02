Non solo padiglioni e Cosplay al Comicon di Napoli ci sono app stand up e spriz

Al Comicon di Napoli quest'anno sono presenti diversi eventi oltre ai tradizionali padiglioni e al cosplay. Sono stati allestiti stand dedicati a vari temi, ci sono momenti di stand-up comedy e anche la possibilità di provare alcune app. Inoltre, sono previste occasioni per incontrare ospiti speciali, rendendo l'evento più vario e ricco di proposte. Chi partecipa potrà trovare indicazioni per orientarsi meglio all’interno della fiera.

Se al prossimo Comicon di Napoli volete orientarvi, perfettamente, negli padiglioni e trovare tutti i suoi ospiti speciali. abbiamo la soluzione giusta per voi. Comiconiani, siete pronti a vivere il festival in una modalità completamente nuova e smart? Nasce la COMICON APP, una piattaforma innovativa e user friendly, progettata insieme agli amici di Dot, e pensata per avere il festival sempre a portata di mano e trasformare l’esperienza in qualcosa di ancora più semplice, organizzato e personalizzato. Con la nuova app ufficiale di COMICON, tutte le informazioni essenziali saranno accessibili ovunque e in qualsiasi momento: news, ospiti, eventi e aggiornamenti in tempo reale accompagneranno ogni fase della vostra giornata al festival.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Non solo padiglioni e Cosplay, al Comicon di Napoli ci sono app, stand up e spriz Notizie correlate Un grande stand targato Saldapress ci aspetta all’interno del Comicon 2026 di NapoliUn grande stand targato Saldapress a COMICON Napoli si svolge alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio e come ogni anno la casa editrice... Un ricchissimo programma ci aspetta al prossimo Comicon di Napoli 2026Uno degli eventi più attesi d’Italia sta per iniziare ed è tutto pronto per regalarvi giornate piene d’emozioni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fiere del fumetto: dalle origini negli USA al Napoli Comicon; Una settimana al Comicon: da Dragon Ball al Dr. Cox di Scrubs, Napoli diventa pop; COMICON Napoli 2026 alla Mostra d’Oltremare: guida utile tra biglietti, app e cosplay; Comicon Napoli 2026: le proposte di J-POP e Edizioni BD. Comicon Napoli 2026, arriva la mappa ufficiale. Info su accessi, standm orari, regoleManca sempre meno a COMICON Napoli 2026, e quando il conto alla rovescia entra nella fase finale diventa chiaro che organizzarsi bene fa la differenza tra una giornata vissuta con entusiasmo e una ges ... napolike.it COMICON Napoli 2026: il primo giorno tra emozioni, incontri e cultura popCome ogni anno, Napoli torna ad ospitare uno degli eventi di riferimento della cultura pop e moderna. Succede quando i cancelli della Mostra d’Oltremare si aprono e il mondo reale lascia spazio a quel ... eroicafenice.com Al Comicon di Napoli sono arrivati una valanga di annunci Star Comics: eccoli qui - facebook.com facebook