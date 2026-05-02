Nintendo mantiene invariati i prezzi dei suoi titoli, che raramente subiscono sconti o variazioni significative nel tempo. Questa politica si applica sia ai giochi più recenti sia a quelli più datati, che spesso vengono venduti a prezzi simili anche dopo anni dalla loro uscita. La strategia di mantenere costante il costo dei prodotti si contrappone a quella di altri editori, che spesso riducono i prezzi dopo alcuni mesi.

È un dato certo: i titoli Nintendo difficilmente subiscono variazioni di prezzo favorevoli per i giocatori e, rispetto agli altri publisher, rimangono costanti anche a distanza di tempo dal lancio. Gli sconti chiaramente non sono inesistenti, ma arrivano di rado e sempre estremamente limitati. I giocatori, ovviamente, tendono a fare paragoni con il mercato videoludico che, mediamente, offre prezzi vantaggiosi e sconti considerevoli anche a distanza di poco tempo dall’uscita. Il distacco è così netto da spingere gli utenti a chiedersi il motivo. La risposta, anche se non direttamente dall’azienda, arriva da Reggie Fils?Aimé che spiega la filosofia dietro i prezzi dei titoli Nintendo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nintendo: prodotti senza tempo, senza sconti. Ecco perché i prezzi non calano mai

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