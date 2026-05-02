La discussione sulla versione modificata di “Bella Ciao” al concerto del Primo Maggio prosegue, dopo che la cantante ha sostituito il termine “partigiano” con “essere umano”. La modifica ha scatenato reazioni contrastanti tra chi la vede come un gesto di inclusività e chi la ritiene una presa in giro o una mancanza di rispetto nei confronti della storia. La polemica si amplifica sui social e sui media, mantenendo alta l’attenzione su questa interpretazione della canzone simbolo della Resistenza.

Continua a tenere banco la polemica sulla modifica della canzone “Bella Ciao” al concerto del Primo Maggio da parte della cantante Delia, dove “partigiano” è diventato “essere umano”. La frangia radicale della sinistra è insorta contro l’artista, che ha giustificato la sua decisione con una scelta di inclusività, pensando forse di riuscire a inserirsi maggiormente in quel tessuto, di ottenere qualche bel commento social. Invece è accaduto tutto il contrario, perché la sua variazione artistica non è stata compresa e da parte di quelli che praticano l’inclusione sono iniziate a piovere critiche incessanti. Perfino Cambiare Rotta, il collettivo nazionale che non scrive una nota senza schwa e asterischi, si è scagliata contro Delia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Nessuna presa in giro sul tema”, “Inclusività solo quando fa comodo”. È ancora polemica per “Bella Ciao” modificata

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