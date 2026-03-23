Napoli, 23 marzo 2026 – Magistrati cantano in coro " Bella Ciao ” per festeggiare la vittoria del No, tra applausi e bottiglie di champagne stappate per brindare. È successo oggi nella saletta dell'Anm del tribunale di Napoli, dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. Referendum, i magistrati festeggiano la vittoria del "no" Subito è scoppiata la polemica. Carlo Calenda, in un post si Instagram: “Magistrati in una sede istituzionale. Godetevi lo spettacolo dopo la vittoria del NO. Questo è solo l’inizio ". Festeggiamenti anche al Palazzo di Giustizia di Milano: “Ora possiamo ricominciare a respirare”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Bella ciao” e champagne. A Napoli i magistrati brindano per il No. Calenda alza la polemica

Articoli correlati

Referendum, Napoli: magistrati brindano cantando ‘Bella ciao’Si canta ‘Bella ciao’ nella saletta dell’Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo...

Referendum, vince il No: a Napoli i magistrati brindano e cantano “Bella Ciao” (video)Si canta ‘Bella ciao‘ nella saletta dell’Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo...

Aggiornamenti e notizie su Bella ciao

Temi più discussi: A Napoli i magistrati brindano cantando 'Bella ciao'; Famiglia nel bosco, c'è la data del traslosco dal B&B alla casa offerta dal Comune: Hanno scelto quella; Gioiosa Jonica, polizia scava in una casa di campagna: emergono droga e arsenale di armi, 48enne arrestato; Scoperto DNA alieno nei campioni dell'asteroide, si tratta di forme di vita sviluppatesi fuori dalla Terra.

Champagne e bella ciao: il video della festa dei magistrati dopo la vittoria del no al referendumSi canta 'Bella ciao' nella saletta dell'Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. today.it

A Napoli i magistrati brindano cantando 'Bella ciao', abbracci e lacrime di gioia a MilanoSi canta 'Bella ciao' nella saletta dell'Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. Stanno arrivando bottiglie ... ansa.it

Si canta 'Bella ciao' nella saletta dell'Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. Stanno arrivando bottiglie di champagne per brindare. Tra i presenti il pg presso la Corte d facebook

Anm, festa grande negli uffici di Napoli: champagne e "Bella ciao" #anm x.com