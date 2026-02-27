Fabregas | Diao torna in squadra Baturina fuori Smolcic? Ha il livello della Champions

Il Como si prepara a sfidare il Diao torna in squadra, Baturina fuori. Smolcic? Ha il livello della Champions. La partita si giocherà al Sinigaglia e rappresenta una tappa importante per la squadra, che punta a confermare il buon momento dopo aver vinto tutte le ultime partite a Torino. La formazione si sta preparando in vista di questa sfida decisiva.

La sfida in programma al Sinigaglia si presenta come una tappa cruciale per il Como, determinata a proseguire la propria ascesa dopo l’en plein di Torino. La squadra biancoblù punta a consolidare la posizione in classifica e a rimanere in quota europea, sfruttando la palestra del campionato per affinare meccanismi e ritmi di gara. L’attenzione è rivolta alla gestione delle risorse, agli inserimenti dall’inizio e all’impatto delle scelte tattiche sui prossimi appuntamenti. La partita vedrà il Como affrontare una giornata utile a riaprire scorci di qualificazione alle competizioni internazionali: la squadra occupa la sesta posizione con 45 punti e un esito favorevole permetterebbe di avvicinarsi a meno due dalla zona Champions. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

