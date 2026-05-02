Napoli Juventus Women streaming live e diretta tv | dove vedere il match

Per la ventesima giornata di Serie A Women, si può seguire il match tra Napoli e Juventus Women in streaming live e in diretta TV. La partita si svolgerà in una data e orario ancora da comunicare, e sarà possibile vederla tramite i canali ufficiali e le piattaforme di streaming che trasmettono gli eventi della massima serie femminile italiana. Sono disponibili diverse opzioni per seguire l'incontro in diretta.

valido per la ventesima giornata di Serie A Women. La Juventus Women si prepara a vivere uno dei momenti più delicati della sua stagione. Sabato 2 maggio 2026, le bianconere scenderanno in campo per affrontare il Napoli in una trasferta che mette in palio punti pesantissimi per la corsa all’Europa. La gara, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A femminile, rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni della squadra guidata da Max Canzi, chiamata a difendere il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League. SEGUI QUI LA DIRETTA LIVE Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il fischio d’inizio della sfida è fissato per le ore 12:30.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match Juventus-Como 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Juventus Women Lazio streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus; Napoli Women - Juventus Serie A Women Athora; Serie A Women, Napoli-Juventus vale un posto in Champions. Ecco dove vederla; Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TV. Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TVLe informazioni sullo scontro diretto per il terzo posto del campionato femminile. msn.com Napoli Women da sogno! Domani arriva la Juventus: a Cercola per la ChampionsDomani va in scena uno degli scontri diretti più importanti della stagione della Serie A Women: con una vittoria, il Napoli sognerebbe la Champions League! tuttonapoli.net #JuventusWomen Le parole di #Canzi alla vigilia del #Napoli x.com #JuventusWomen Le parole di #Canzi alla vigilia del #Napoli - facebook.com facebook